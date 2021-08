Durante il mese di marzo 2021 l’operatore telefonico Vodafone aveva annunciato l’arrivo di alcune rimodulazioni riguardanti alcuni clienti di rete fissa. Nonostante questo, nel corso delle ultime ore, è stato annunciato l’arrivo di nuovi aumenti previsto per il mese di ottobre 2021 e che porterà la fattura ad avere un importo maggiorato di 1,99 euro.

Nuovi aumenti per alcuni clienti di rete fissa di Vodafone in arrivo a partire da ottobre

Come già accennato, altri utenti con una offerta di rete fissa del noto operatore telefonico rosso vedranno arrivare dei nuovi aumenti sulla propria offerta. Nello specifico, ci saranno delle rimodulazioni dall’importo di 1,99 euro e il loro arrivo è previsto per il prossimo 26 ottobre 2021.

Stando a quanto è emerso in queste ore, Vodafone avrebbe deciso di apportare queste rimodulazioni che comprendono un aumento del costo di spedizione della fattura delle offerte per incentivare gli utenti ad attivare la fatturazione digitale, in modo da avere anche un minor impatto ambientale.

I clienti di rete fissa interessati saranno ovviamente avvertiti dall’operatore telefonico tramite una comunicazione presente nella fattura di agosto. Ci sarà, dunque, un aumento di 1,99 euro sul prezzo dell’offerta telefonica e un aumento di 0,61 euro per quanto riguarda le spese di spedizione.

Nel caso in cui i clienti non volessero più stare con l’operatore, potranno comunque effettuare il recesso dal contratto in maniera gratuita inviando una raccomandata A/R al servizio clienti di Vodafone alla casella postale 190 10015 Ivrea, Torino. In alternativa, si può inviare una PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it oppure ci si può recare presso un negozio autorizzato.