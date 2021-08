Gli utenti hanno la possibilità di approfittare di prezzi decisamente più bassi del normale da Unieuro, grazie a questo volantino sarà possibile accedere ad ottimi prodotti, senza mai essere costretti a versare cifre troppo elevate, o comunque vicine ai listini del periodo corrente.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, è da considerarsi attiva ovunque in Italia, come anche direttamente sul sito dell’azienda. Tramite l’e-commerce sarà ad ogni modo possibile ricevere al proprio domicilio i prodotti acquistati, senza nemmeno essere costretti a pagare le spese di spedizione, a patto che comunque l’ordine abbia un valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: questi sono i prezzi più bassi

I prezzi più interessanti dell’intero volantino Unieuro partono più che altro dai dispositivi di casa Apple, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile. Gli smartphone da acquistare subito sono Apple iPhone 12 Pro, in vendita a 1099 euro, come anche il più datato iPhone 11, oggi effettivamente disponibile a 659 euro.

Molto allettante è comunque anche la promozione Back To School, per l’occasione è previsto un rimborso fino a 350 euro sull’acquisto di un nuovo notebook del valore minimo di 449 euro. L’unica cosa da sapere riguarda la rottamazione, sarà necessario consegnare un vecchio modello, ed attendere la valutazione da parte del centro autorizzato, la quale avrà valore massimo di 350 euro, rimborsati successivamente tramite bonifico bancario.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Unieuro, ricordatevi di aprire quanto prima le pagine che trovate nell’articolo.