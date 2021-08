Importanti novità in casa TIM anche in questo mese di Agosto. Il provider italiano nelle ultime settimane ha messo a disposizione degli utenti una serie di importanti offerte legate alla tv streaming. Al tempo stesso però, l’operatore non perde di vista il settore della telefonia. Gli abbonati che desiderano attivare un nuovo piano per la Fibra ottica potranno ora usufruire del bonus internet.

L’incentivo ha un valore netto di 500 euro ed è destinato a tutti coloro che presenteranno una certificazione ISEE con condizione economica uguale o inferiore al valore di 20mila euro.

TIM e il bonus internet per Fibra ottica e tablet

Nel corso di questi mesi di disponibilità per il bonus internet, TIM ha attuato una strategia commerciale speculare a WindTre e Vodafone. I clienti che accedono a quest’incentivo avranno a loro disposizione un doppio sconto. La prima parte dell’incentivo infatti sarà dedicata alle offerte di telefonia fissa, mentre una seconda parte all’acquisto di un tablet.

Per quanto concerne la telefonia fissa, i clienti pagheranno un piano mensile con una spesa di 19,90 euro. Il costo comprende le telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e senza scatto alla risposta, ma soprattutto la Fibra ottica per navigazione internet ad alte velocità.

Il dispositivo mobile messo a disposizione da TIM è invece il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Tutti i clienti che aderiscono al bonus internet avranno accesso al tablet con una spesa scontata di 29,99 euro invece di 329,99 euro. Previsto quindi uno sconto di 300 euro sul listino.