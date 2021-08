TikTok ha recentemente ottenuto alcune funzionalità piuttosto utili e ora la popolare app di condivisione video otterrà un’estensione della limitazione della lunghezza del video. In precedenza, era esteso a 3 minuti, e ora sembra che verrà esteso a 5 minuti.

L’attuale limite della durata del video su TikTok è di tre minuti, arrivato sulla piattaforma nel dicembre dello scorso anno. Il nuovo limite di caricamento di video di 5 minuti sembra essere lentamente disponibile solo per alcuni utenti al momento. Inoltre, secondo quanto riferito, alcuni utenti sono stati in grado di caricare anche un video lungo 10 minuti, quindi questo suggerisce che TikTok sta lavorando a un limite ancora più lungo per i caricamenti video.

TikTok è l’app più popolare del momento

Di recente, abbiamo riferito che TikTok è diventata l’app più scaricata al mondo, secondo ricerche e analisi compilate da Nikkei. Sembra che la piattaforma di social media abbia superato Facebook, Instagram e WhatsApp. Con la crescente popolarità di TikTok e la possibilità che la piattaforma di social media possa impostare un nuovo limite più lungo per la durata del video, questo potrebbe aprire la strada a TikTok per sfidare YouTube, o almeno provare a rubare alcuni dei suoi utenti.

TikTok ha effettivamente creato una tendenza con il suo formato di video brevi che ha poi fatto sì che altre piattaforme di social media popolari come Facebook, Instagram e YouTube si facessero strada nella competizione sui social media di video brevi.

All’inizio, i video di TikTok, o la maggior parte di essi, consistevano in clip divertenti volte a farti ridere o sorridere, qualcosa di simile a Vine, che ha raggiunto il picco nel 2014 e poi è lentamente scomparso dalla scena pubblica. Lo stile di TikTok si è ampliato e ora include clip educative, hack di vita, mini tutorial di cucina e altri contenuti creativi.

Instagram Reels e YouTube Shorts sono stati ispirati dal formato video breve di TikTok e hanno cercato di sfruttare la crescente popolarità di questo tipo di intrattenimento sui social media.