Smartphone radioattivi: anche il modello più inaspettato nuoce alla nostra salute

Molti dispositivi vengono considerati smartphone radioattivi perché producono onde elettromagnetiche dannose per l’uomo. Ovviamente però vi sono alcuni modelli più pericolosi ed altri più “innocui”. Come differenziarli? Utilizzando l’indice SAR (Specific Absorption Rate), che permette di valutare quante radiazioni prodotte da uno smartphone assorbe il corpo. Questo parametro si esprime in W/kg ed è fondamentale per la valutazione di smartphone radioattivi. Ricordate che tutti i dispositivi non devono superare la soglia fissata dalla Comunità Europea a 2 W/kg.

Smartphone radioattivi: quali sono i peggiori in circolo?

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg

Wiko View 2 – 0,43 W/kg

Razer Phone – 0,42 W/kg

Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg

LG V30 – 0,375 W/kg

ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg

Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg