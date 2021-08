Sulla scia di Google che ha rivelato per errore alcune caratteristiche del prossimo Pixel 6, Samsung fa lo stesso confermando l’arrivo imminente del suo Galaxy S21 FE. Una pagina sul sito Web di Samsung France individuata da SamMobile cita il Galaxy S21 FE per nome, confermando essenzialmente sia che esiste e che si chiamerà Samsung Galaxy S21 FE.

L’unica altra cosa che la pagina rivela è che gli acquirenti dell’S21 FE avranno diritto a un abbonamento gratuito di quattro mesi a YouTube Premium, anche se ciò potrebbe valere solo in Francia.

Samsung Galaxy S21 FE arriverà ad ottobre ?

Sulla base di precedenti perdite, ci aspettiamo che il Samsung Galaxy S21 FE disponga di un chipset Snapdragon 888 di fascia alta, 6 GB di RAM, uno schermo FHD+ da 6,4 pollici, una fotocamera a triplo obiettivo e una batteria da 4.000 mAh. Il prezzo del device sarà leggermente inferiore a quello della serie Galaxy S21 ma avrà comunque specifiche da top di gamma.

Anche se solo un nome di per sé non ci dice molto sul Samsung Galaxy S21 FE, il fatto che Samsung lo abbia menzionato su un sito Web come parte di una promozione in corso suggerisce che lo smartphone verrà lanciato molto presto.

Non abbiamo ancora sentito una data di rilascio, ma è probabile che lo smartphone arriverà in ottobre. Potrebbe anche capitare che il device arrivi prima. Naturalmente, Samsung probabilmente non vorrà che venga seppellito nell’hype dell’iPhone 13 di settembre, quindi ottobre sarebbe l’ipotesi migliore. Questo darà anche al Samsung Galaxy Z Flip 3 e al Samsung Galaxy Z Fold 3, presentati di recente, un po’ più di tempo.