Passa a WindTre da Iliad per attivare la nuova offerta GO 101 Star + Easy Pay Digital a un costo di soli 7,99 euro al mese e ricevere ogni mese delle quantità illimitate di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS e 101 GB di traffico dati.

La nuova offerta lanciata da WindTre è rivolta a tutti i clienti che effettuano il trasferimento del numero da uno dei gestori qui elencati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital: come attivare l’offerta!

L’attivazione dell’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital può avvenire online. I clienti provenienti da uno dei gestori indicati possono consultare la pagina WindTre dedicata al cambio operatore e seguire i passaggi indicati per poter acquistare la SIM e richiedere la tariffa.

La promozione non richiede costi di attivazione ma ogni mese prevede un costo di rinnovo di 7,99 euro, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. La spesa include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati per la navigazione

In più, i clienti hanno a disposizione i seguenti servizi extra:

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio di navigazione hotspost

il servizio Ti ho Cercato

Attraverso l’App WindTre, il gestore permette inoltre di richiedere assistenza e verificare i consumi effettuati in qualsiasi momento.