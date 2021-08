La stagione autunnale si avvicina e OnePlus ha già dato il via ad una campagna di saldi imperdibile. I prodotti scontati dell’azienda saranno disponibili sul sito ufficiale e su Amazon per un mese.

Le offerte sono già disponibili a partire da oggi 27 agosto sul sito ufficiale dell’azienda per acquistare i vostri dispositivi preferiti ad un prezzo ridotto. I prodotti scontati potrebbero interessare un po’ tutte le fasce di prezzo, dai flagship più recenti – in particolare OnePlus 9 Pro e 9 – alla linea Nord, molto amati e sopratutto economici.

Una delle migliori offerte presenti su OnePlus.com è senza dubbi lo sconto fino a 400 euro sul modello 8 Pro. In omaggio c’è anche il marsupio in edizione limitata realizzato dall’azienda. Inoltre, 110 euro di sconto su OnePlus 8T, anche in questo caso insieme ad un oggetto a scelta tra Buds/Buds Z/Marsupio scontati del 50%.

Anche i dispositivi lanciati da poco come la serie OnePlus 9 – sono disponibili con uno sconto di € 50 in combinazione con un marsupio special edition gratuito. Inoltre, tutti i dispositivi della serie Nord, incluso il primo Nord e i recenti Nord 2 e Nord CE, sono forniti in bundle con blind box scontati e marsupi OnePlus gratuiti.

Offerte, sconti e regali imperdibili per la stagione autunnale su OnePlus.com e sull’e-Store di Amazon

Su Amazon.it, invece, fino al 7 settembre 2021, le offerte più convenienti e interessanti sono quelle che riguardano la serie OnePlus 8, con uno sconto fino a 400 euro su 8 Pro, 300 euro sulla linea 8 e infine 150 euro per i modelli 8T. Altre promo imperdibili includono lo sconto di 150 euro su OnePlus Nord N10 e di 100 euro sui modelli più nuovi (50 euro per il Core Edition Nord CE).

Con il passare degli anni, l’azienda ha lanciato molti dispositivi di punta. Ad esempio, l’anno scorso ha presentato sul mercato OnePlus Nord e Nord Serie N come una sorta di estensione della linea Never Settle nella fascia media. Attualmente la serie di punta è quella dei modelli OnePlus 9, con fotocamera di alto livello e il sistema “Hasselblad Camera for Mobile” incluso. Prevedono anche un display ad alta frequenza di aggiornamento di nuova generazione e la possibilità di ricaricare il dispositivo in modalità wireless.

OnePlus ha anche lanciato il nuovo OnePlus Nord 2 5G. È un dispositivo importante per l’azienda per le novità introdotte mai viste fino ad ora sulle loro linee di smartphone. In particolare: fotocamere da 50 MP, sensore Sony IMX 766, OIS, Warp Charge 65 e batteria da 4500 mAh e un chipset di punta di MediaTek – Dimensity 1200-AI.