La serie TV Netflix Lupin è un successo. Tutti sono in attesa dei nuovi episodi, ma la data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata dal colosso dello streaming. C’è molto fermento tra i fan che attendono ogni novità come se fosse “manna dal cielo”. Come dargli torto visto che Lupin 3 pare sarà un titolo davvero esplosivo! Ma c’è di più e in questo articolo ve lo diremo. Ecco cosa ha rivelato il protagonista sulla terza stagione.

Lupin: quando uscirà la terza stagione

Anche se non abbiamo notizie certe in merito alla data di uscita di Lupin, sono diverse le informazioni che ci portano a ipotizzare una data per la terza stagione. Le riprese dovrebbero iniziare a breve. Prima si pensava che l’arrivo fosse previsto per l’estate 2022 o, al massimo, inizio autunno.

Oggi però le ipotesi sono molto più ottimiste dato che Netflix potrebbe rendere disponibili i nuovi episodi di Lupin 3 già da gennaio 2022. Una notizia incredibile, vero? Vedremo come andranno le cose, ma ora scopriamo cosa ha da dirci Omar Sy su questa terza stagione.

Le rivelazioni di Omar Sy

In un’intervista a Entertainment Weekly l’attore protagonista Omar Sy, che nella serie TV interpreta Assane Diop, ha confermato che tutto sta procedendo, ma al momento la produzione è ancora nella fase di creazione della sceneggiatura. E in merito al successo di Lupin ha dichiarato:

“Le cose stanno andando bene, in pratica, e stiamo scrivendo, e Omar è davvero coinvolto a livello di personaggio, è molto attivo e acuto quando ha a che fare con la sceneggiatura e con il viaggio di Assane in tutte queste storie. Perciò sì, è entusiasmante. È fantastico costruirci su di più, confondere le acque e creare più conflitti e complicazioni“.

Inoltre, ha rivelato essere un fan accanito di Arsenio Lupin tanto che avrebbe letto parecchi dei sui fumetti e conoscerebbe la sua storia dalla A alla Z: “Conosco tutti i fumetti giapponesi e ho letto tantissimi manga dedicati a lui“.