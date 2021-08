Come abbiamo scritto anche in recenti articoli, c’è la data ufficiale dell’ultima stagione de La Casa di Carta, la quale andrà in onda come di consueto sulla piattaforma californiana Netflix. Per entrare già nel vivo della quinta stagione, è possibile anche vedere un trailer mozzafiato con degli spoiler che ci fanno capire che ci saranno sicuramente 3 nuovi personaggi all’interno dello show.

Il primo volume della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta uscirà ufficialmente il 3 settembre 2021, mentre per il secondo volume se ne parlerà il 3 dicembre 2021, ed entrambi saranno suddivisi in cinque episodi.

La Casa di Carta: il riepilogo della quarta stagione e le 3 new entry

La banda è attualmente rinchiusa all’interno della Banca di Spagna da ormai più di 100 ore. Lisbona è ufficialmente salva, mentre il Professore è stato catturato dall’ispettore Sierra. Quindi, la banda andrà in contro a delle situazioni molto difficili, poiché ha perso momentaneamente la mente del piano e non solo, si stanno preparando a scendere in campo contro l’esercito. Quindi, quella che doveva essere una semplice rapina, potrebbe diventare una vera e propria guerra.

Come detto prima, i nuovi personaggi saranno 3: ci sarà Rafael (Patrick Ciado) nel ruolo del figlio ingegnere informatico di Berlino, il quale ha 31 anni. Successivamente, ci sarà anche René (Miguel Angel Sivestre), ossia il vecchio fidanzato di Tokyo con il quale ha condiviso diverse rapine. Per concludere, farà il suo ingresso in scena anche Segasta (José Manuel Seda), che sarà il comandante delle forze speciali dell’esercito spagnolo che, dopo un’ottima carriera, diventerà un criminale.