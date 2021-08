Il social network più utilizzato al giorno d’oggi in tuto il pianeta è senza alcun dubbio Instagram, la piattaforma di proprietà di Facebook infatti vanta una platea di utenti a dir poco planetaria, conquistata grazie al format incentrato sulle foto e sulle varie funzionalità che nel tempo, hanno reso il profilo per alcuni utenti anche un vero e proprio lavoro.

Il profilo Instagram dunque, costituisce in parte la nostra identità digitale, al suo interno oltre alle foto abbiamo anche contenuti legati ai nostri interessi, chat e ricordi, elementi che dunque contribuiscono a rendere il profilo una sorta di identikit della nostra persona.

Tutto ciò rende però i profili delle prede succulente per i truffatori, i quali possono sfruttare gli accounts per svariate tipologie di reato, dal furto di identità al ricatto, ecco dunque perchè spesso avviano delle vere e proprie campagne di phishing ai danni degli utenti, iniziando a tempestare tutti con SMS o mail ingannevoli, scritte per portare chi legge a consegnare le credenziali con le proprie mani.

Phishing Instagram

In questo caso il phishing prende corpo in una falsa comunicazione che avviserebbe l’utente di tentativi di accesso falliti, invitandolo poi a effettuare il login presso un link inserito più in basso.

Ovviamente si tratta di phishing, il modus operandi caratteristico è decisamente palese, ciò non toglie che si tratta di una mail decisamente ben fatta, in quanto è personalizzata e adopera pure un indirizzo mittente identico a quello vero.

Ovviamente abbiate occhio scettico e badate ai dettagli, Instagram non userebbe mai un linguaggio così casereccio per comunicare.