Nella giornata dello scorso 23 Agosto 2021, Fastweb ha pubblicato due nuovi spot pubblicitari dedicati entrambi alla rete fissa. In uno di questi viene citata anche la telefonia mobile dell’operatore, in particolare quella di quinta generazione.

A proposito di rete mobile Fastweb, con il lancio della nuova Fastweb Mobile Light continuano a essere disponibili anche le altre offerte NeXXt Mobile e NeXXt Mobile Maxi. Nel sito ufficiale dell’operatore le offerte non hanno più il prefisso “Nexxt“. Scopriamole insieme nel dettaglio.

Fastweb Mobile propone delle offerte davvero allettanti

Partiamo subito con la Fastweb Mobile Light che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati fino in 5G, il tutto al costo di 4,95 euro al mese. Troviamo poi la Fastweb NeXXt Mobile con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti e 90 Giga di traffico dati fino in 5G, il tutto sempre al prezzo di 7,95 euro al mese.

Infine, la Fastweb NeXXt Mobile Maxi che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti e 150 Giga di traffico dati fino in 5G al costo di 10,95 euro al mese. La nuova Fastweb Mobile Light non può essere sottoscritta singolarmente come le altre offerte, ma è disponibile soltanto per attivazioni contestuali a una delle offerte di rete fissa proposte dall’operatore.

Oltre alle offerte sopracitate, è possibile ancora sottoscrivere anche Fastweb NeXXt Mobile Dati, composta da 300 Giga di traffico internet sfruttabili fino in 5G al costo di 19,95 euro al mese. Inoltre, con questa offerta tariffaria è possibile abbinare in via opzionale un router Wi-Fi con connettività 4G. Attualmente, il router disponibile online nel sito ufficiale di Fastweb è lo ZTE MF927U, acquistabile al costo di 35 euro una tantum. Il dispositivo in questione consente il collegamento in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload, con una batteria da 2000 mAh e porta Micro USB. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.