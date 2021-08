Il nuovo volantino Euronics raccoglie al proprio interno un buonissimo quantitativo di sconti molto interessanti, tramite i quali risulta essere possibile godere di prodotti con buone prestazioni generali, a patto che si rispetti una limitazione importante.

Come spesso accade parlando di Euronics, gli acquisti non possono essere completati tramite il sito ufficiale, ma risulta essere obbligatorio recarsi personalmente in negozio per completarli; attenzione però, le uniche location con i medesimi prezzi, sono quelle di proprietà del socio La Via Lattea, non altrove in Italia.

Scoprite in esclusiva i migliori prezzi Amazon e riceveteli gratis sul vostro smartphone, con alcuni codici sconto, iscrivendovi subito a questo canale Telegram dedicato.

Euronics: quanti sconti speciali nel volantino

Osservando da vicino il volantino Euronics, ad ogni modo, abbiamo la possibilità di conoscere tantissimi modelli di smartphone in promozione. Partendo dalla fascia più alta incrociamo Samsung Galaxy S21, disponibile a 779 euro, per salire poi verso il top del 2021, quale è il Samsung Galaxy S21+, acquistabile alla modica cifra di 929 euro.

La fascia intermedia è invece perfettamente rappresentata da Oppo Find X3 Lite, proposto al prezzo finale di 389 euro, passando poi per TCL 20SE, Oppo A94, Realme C21, Oppo A54, Realme C21 (in vendita a soli 139 euro) e tantissimi altri ancora.

Il risparmio è assolutamente di casa da Euronics, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire il prima possibile le pagine che abbiamo integrato nell’articolo, potrete scoprire innumerevoli prezzi bassi, garantendovi un risparmio quasi senza precedenti, e potendo accedere a prodotti sempre più interessanti in termini di qualità generale.