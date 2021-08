I prezzi attivati da Esselunga sono decisamente più bassi del previsto, grazie a questa campagna promozionale gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di risparmiare moltissimo, godendo nel contempo di discrete prestazioni generali.

Il volantino che andremo a raccontare nell’articolo è da considerarsi attivo solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, prestate attenzione, gli acquisti non saranno effettuabili tramite il sito ufficiale, o comunque recandosi presso altre location sul territorio. La campagna focalizza l’attenzione su un singolo prodotto, il cui viene commercializzato in versione no brand, con garanzia di 24 mesi, ma sopratutto con scorte estremamente limitate, il consiglio è sempre lo stesso, velocizzate il più possibile la scelta.

Esselunga: quanti sconti nel volantino

Lo smartphone da acquistare da Esselunga è il Vivo Y11s, un prodotto che non garantisce prestazioni troppo elevate, ma risulta essere ugualmente interessante ed appetibile, anche per gli utenti che vogliono spendere il minimo possibile. Al giorno d’oggi sono necessari solamente 119 euro per il suo acquisto, nella variante completamente sbrandizzata.

Scorrendo la scheda tecnica ne possiamo conoscere tutte le qualità, il plus più grande è infinitamente rappresentato dalla batteria da 5000mAh, un componente che garantisce un’autonomia superiore alle aspettative, affiancato da un display da oltre 6 pollici di diagonale, un processore octa-core, un sensore anteriore da 12 megapixel, ben 3 sensori nella parte posteriore, per finire con 32GB di memoria interna (espandibili tramite microSD) e 3GB di RAM.

Il prodotto può essere scoperto direttamente sul sito Esselunga, in modo da conoscerlo prima di decidere se completare l’acquisto.