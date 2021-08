Le offerte Comet sono quasi definite senza precedenti, tanta è la qualità di cui sono intrise, in rapporto a prezzi complessivamente accettabili ed accessibili da parte della maggior parte dei consumatori sul territorio nazionale.

Avete capito bene, in netto contrasto con quanto vediamo quotidianamente da Euronics e Trony, in questo caso gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni territoriali, come anche sfruttando l’e-commerce aziendale. In aggiunta, per facilitare ulteriormente la vita dei consumatori, è prevista la spedizione gratuita al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Comet: sconti veramente incredibili per tutti gli utenti

Spendere poco con Comet potrebbe esser davvero più semplice del previsto, anche nel momento in cui si dovesse decidere di puntare verso la fascia alta del mercato della telefonia mobile. Il top di gamma più allettante di tutta la campagna è il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, uno smartphone unico nel proprio genere, desideratissimo dalla maggior parte di noi, oggi disponibile all’acquisto a 1049 euro, in versione no brand e con garanzia di 24 mesi.

Tutti gli utenti che inoltre vorranno puntare verso soluzioni più economiche, potranno fare affidamento sui vari Oppo Find X3 Lite, Samsung Galaxy A42, Samsung Galaxy A52, Oppo A94 o Motorola E7 Power, senza mai spendere più di 400 euro.

Se volete conoscere da vicino l’intero volantino Comet, ricordatevi di aprire il prima possibile le pagine che trovate nel nostro articolo, inserite come galleria fotografica.