Continuano le promozioni Amazon, ma questa volta sono completamente dedicate ai gamer. Una sorta di paradiso dove tutto è incredibilmente scontato. Quindi, se stai cercando PC Gaming, console o videogiochi sei proprio nel posto giusto. Ecco come fare a risparmiare davvero tanto, ma hai pochi giorni per approfittare delle offerte Amazon Gaming Week. Cosa aspetti? Dai un’occhiata a tutto quello che potrai trovare nello store del colosso dell’e-Commerce.

Gaming Week is here! Grab great deals on video games and gaming peripherals. Come back daily for new deals and a chance to win a copy of New World from Amazon Games. https://t.co/j6yPi684FD pic.twitter.com/RCSBHhPkrd — Amazon Video Games (@amazongames) August 25, 2021

Amazon: approfitta del Gaming Week

Si tratta del secondo evento che Amazon ha realizzato in questo 2021 dedicato a tutti gli appassionati di videogiochi. È iniziato il 25 agosto e terminerà il 31 agosto l’appuntamento con il Gaming Week. Una serie di giorni davvero pazzi dove possiamo trovare tutto per i gamer a prezzi da urlo. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Se stai cercando un notebook da gaming, ti farà piacere sapere che Amazon sta scontando dei laptop MSI con scheda grafica Nvidia RTX davvero fantastici. Un esempio? L’MSI GP66 Leopard con scheda grafica Nvidia RTX 3060 6GB dedicati, Intel I7 a soli 1.649 euro anziché 2.099 euro.

Nel mondo delle console invece possiamo trovare il volante Thrustmaster a 299,99 euro anziché 399,99 euro. E ancora Cyberpunk 2077 edizione per PC a soli 39,99 euro anziché 59,99 euro. O anche nei titoli Warner Bros, Batman Arkham Collection per PS4 a 14,99 euro e per Xbox One a 30,19 euro.

Non mancano nemmeno monitor gaming MSI e LG a prezzi davvero competitivi. Ovviamente ci sono anche in offerta fantastiche tastiere meccaniche, mouse che non sbagliano un colpo e accessori gaming davvero incredibili. Insomma, Amazon con Gaming Week ha realizzato un vero e proprio paese dei balocchi per gamer.

Accedere a questa fantastica opportunità è molto facile. Basta collegarsi sul sito ufficiale Amazon alla pagina web dedicata. Se si è già in possesso di un account tutto bene, altrimenti registrarsi è facile e veloce e si hanno diritto a ulteriori benefit.

Intanto vi ricordiamo che sono arrivate tutte le novità di Forza Horizon 5, il nuovo capitolo del gioco di corse che ha fatto la fortuna di Microsoft su PC Gaming e Xbox. E se volete essere sempre aggiornati con le ultimissime pazzie Amazon, collegatevi al nostro canale Telegram dedicato alle offerte.