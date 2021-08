In questi ultimi mesi stanno circolando sempre più numerose truffe riguardanti soprattutto il colosso dell’e-commerce Amazon. In particolare, ultimamente si stanno diffondendo dei nuovi falsi SMS apparentemente provenienti dalla nota azienda e che avvisano gli utenti di un presunto pacco trattenuto e di un account bloccato, ma che in realtà celano una truffa.

Nuove truffe ai danni degli utenti Amazon tramite falsi SMS per presunti pacchi trattenuti o account bloccati

Molto spesso gli utenti del noto colosso dell’e-commerce Amazon sono vittima di numerose truffe. Queste ultime si diffondono soprattutto tramite l’invio e la ricezione di SMS apparentemente provenienti dall’azienda. Come già accennato, in quest’ultimo periodo sono arrivate diverse segnalazioni di nuovi ulteriori falsi SMS (ma a volte anche false e-mail).

Nello specifico, all’interno di questi SMS gli utenti vengono avvertiti di un pacco trattenuto e in ritardo con la spedizione. Sono molte le persone che aspettano sempre qualche pacco dal noto store dell’e-commerce, e per questo i truffatori sperano di far cadere in trappola le proprie vittime puntando proprio su questo.

All’interno di questi messaggi viene poi riportato un link con il quale gli utenti dovrebbero apparentemente riuscire a risolvere la situazione e a ricevere il pacco. Ovviamente, però, è proprio tramite questo link che avviene la truffa, in quanto gli utenti vengono poi invitati ad inserire i propri dati personali che verranno poi sfruttati dai truffatori.

Un’altra tipologia di falso SMS sta riguardando poi l’apparente blocco del proprio account di Amazon. Anche in questo caso, nulla è vero e anzi, si celano anche qui l’inganno e la truffa.