WhatsApp: attenzione alla nuova truffa hacker del finto Call Center

Quando pensiamo ai Call Center, generalmente associamo un operatore che ci contatta su linea fissa o mobile per proporci in modo insistente un'offerta o un contratto, a detta sua, vantaggioso. In realtà dietro ciò esistono anche veri e propri raggiri che oggi si servono anche delle app di messaggistica istantanea. Attenzione alla nuova truffa hacker del finto Call Center che sta girando su WhatsApp. Ecco come riconoscerla per non caderne vittima.