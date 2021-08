TIM ha deciso di concentrare la sua strategia commerciale estiva prevalentemente sulle nuove offerte dedicate allo streaming tv. Al tempo stesso però l’operatore non perde di vista il suo percorso legato alla telefonia mobile. Nel corso dei prossimi giorni gli abbonati potranno scegliere importanti e vantaggiose iniziative come la TIM Wonder.

TIM, sino a fine Agosto i vantaggi della tariffa Wonder

Per la fine del mese di Agosto, il gestore italiano ha pensato a questa ricaricabile dedicata a chi effettua la portabilità del numero da altro operatore. La tariffa TIM Wonder, invece, almeno per ora non può essere attivata da coloro che hanno già una una rete già attiva con il provider italiano.

La TIM Wonder si presenta al grande pubblico in una duplice versione. In una prima variante, gli abbonati potranno accedere a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque più 70 Giga per la connessione internet. Il costo previsto è di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nella sua seconda versione, invece, la TIM Wonder conferma il prezzo di 9,99 euro ma al netto di un pacchetto leggermente più basso. In questa circostanza gli utenti potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione internet con le velocità del 4G.

TIM garantisce a tutti coloro che scelgono questa promozione costi bloccati senza la possibilità di rimodulazioni nel primo semestre di contratto. Gli utenti interessati a questa ricaricabile potranno richiedere ulteriori informazioni presso uno dei rivenditori ufficiali del gestore.