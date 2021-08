Per i giorni 25, 26 e 27 Agosto 2021, TIM metterà nuovamente a disposizione la cosiddetta “Promo 100Giga” per 3 mesi, dedicata al servizio di Ricarica Automatica e disponibile sia nei negozi aderenti che online nel sito ufficiale dell’operatore.

Attraverso TIM Ricarica Automatica, i clienti dell’operatore ottengono la possibilità di non dover ricaricare il credito manualmente ogni mese. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tim Ricarica Automatica offre 100 Giga per tre mesi gratuitamente

Come già detto, a partire da ieri 25 Agosto 2021 è tornata ad essere disponibile la “Promo 100Giga”, attraverso la quale è possibile attivare il servizio ottenendo anche 100 Giga di traffico dati mensili in omaggio, validi per un periodo di 3 mesi. Per usufruire dell’iniziativa bisogna avere un’offerta dati a pagamento attiva sulla propria SIM. Tuttavia, il traffico dati di “Promo 100Giga” non potrà essere cumulato con ulteriori vantaggi già riconosciuti in caso di domiciliazione (ad esempio TIM Advance e TIM Young).

Una volta sottoscritto TIM Ricarica Automatica, i 100 Giga in regalo vengono erogati automaticamente entro 72 ore, con contestuale invio di un SMS di conferma. Successivamente, qualora il cliente di rete mobile TIM decidesse di disattivare il servizio o l’offerta tariffaria a pagamento, allo stesso tempo perderà anche il diritto al bonus previsto dalla promo.

Oltre al ritorno della promo, da ieri 25 Agosto 2021 è prevista anche una campagna tramite app MyTIM, con la seguente notifica: “Attiva TIM Ricarica Automatica e alla tua ricarica ci pensiamo noi, fidati! E in più hai 100GB aggiuntivi al mese per 3 mesi. Affrettati, la promo scade il giorno 27/08!”.