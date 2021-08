Scienza: siamo sicuri che sono i soldi a renderci felici? La scienza rivela la verità

Uno studio degno di nota (pubblicato su Psychology Today) sottolinea invece che i figli di genitori benestanti sono più suscettibili alla depressione, ansia, disturbi alimentari tanto da abusare di psicofarmaci e simili in futuro. Ha inoltre scoperto che man mano che diventiamo ricchi, potremmo andare incontro ad una mancanza di empatia, poiché la ricchezza offre un senso di libertà e più siamo ricchi, meno ci preoccupiamo dei problemi e dei sentimenti degli altri.

A proposito di cinismo, quanti soldi servono per essere felici? Uno studio del 2020 stilato analizzando i dati dell’Office for National Statistics e dell’Happy Planet Index sostiene che una persona media per vivere una vita felice abbia bisogno di circa 40 mila euro.

Per quanto i soldi influiscano sulla felicità, non sono l’unico elemento importante per essere felici. Matthew Killingsworth dichiara: “Le persone probabilmente sovrastimano il ruolo del denaro quando pensano a come sta andando la loro vita. Si tratta di un elemento che potrebbe contare in un modo che finora non avevamo pienamente realizzato, ma è solo uno dei tanti che le persone possono controllare“.