Esistono tanti modi per risparmiare sul consumo di energia elettrica, tuttavia nessuno è così efficace come quello di cui vi parleremo in questo articolo. Se volete risparmiare sulle bollette della luce quasi azzerando i costi, ecco una tecnica sicuramente vincente, ma illegale e pericolosa. Ovviamente non ve la stiamo proponendo. Al contrario, si tratta di una provocazione per descrivere una truffa che mette a rischio la vita di chi la mette in pratica. Ecco tutti i dettagli.

Risparmiare: ecco la truffa della modifica dei contatori

In molti conoscono questa pratica e, negli ultimi anni, non sono pochi quelli che la stanno applicando. Si tratta di un metodo illegale per risparmiare notevolmente sul costo della bolletta della luce. Fuori da ogni canone civile, la modifica dei contatori è una vera e propria truffa.

Non solo è pericolosa perché illegale, ma mette a rischio la vita di chi prova ad attuarla e di chi vive in quella casa o molto vicino a essa. Questo perché manomettere un contatore significa mettere mani dove passa corrente ad alto voltaggio. Una vita vale tanto da metterla a rischio per risparmiare alcuni euro sulla bolletta?

Per alcuni sì, ma finché si mette a rischio la propria, anche se non condivisibile, è una scelta personale. Al contrario però la modifica dei contatori mette in serio pericolo anche quella degli altri. Infatti, va bene risparmiare, ma manomettere questi sistemi delicati può portare a conseguenze disastrose.

Un esempio? Risparmiare con la truffa dei contatori modificati porta questi ultimi a registrare meno energia rispetto a quella realmente consumata. Ciò vuol dire che i suoi sistemi di sicurezza vengono compromessi perché molta della corrente fornita all’abitazione per il contatore è come se non esistesse. Per questo, in caso di anomalia, un corto circuito non sarebbe segnalato provocando così un pericoloso incendio per chi vi abita e per tutti i vicini.

In conclusione, possiamo dire con certezza che le truffe dei contatori modificati sono estremamente pericolose e vanno evitate anche perché sono un vero e proprio furto.