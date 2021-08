L’utilizzo di Microsoft Teams su un iPhone potrebbe richiedere un serio aggiornamento non appena la piattaforma funzionerà solo su determinate versioni di iOS. Microsoft ha rivelato che il suo servizio di videoconferenza funzionerà presto solo su iOS 14 e versioni successive, il che significa un cambiamento per molti utenti con dispositivi meno recenti.

La società afferma che la build 3.17.0 di Microsoft Teams esistente continuerà a funzionare su dispositivi con iOS 13 e versioni precedenti, ma che questi utenti non riceveranno alcun aggiornamento delle app in futuro.

Microsoft sembra decisa con questa strada

L’aggiornamento dovrebbe essere introdotto nell’ottobre 2021, con le modifiche che entreranno in vigore subito dopo. Microsoft ha anche aggiunto che gli utenti non saranno in grado di reinstallare la build di Microsoft Teams dall’app store iOS se disinstallano Teams o ripristinano il dispositivo.

MSPowerUser osserva che la mossa sembra essere simile a quella presa dalla società per quanto riguarda il suo servizio di posta elettronica Microsoft Outlook. Outlook ha recentemente annunciato che avrebbe interrotto il supporto per iOS 13, con Microsoft che al momento aveva affermato che avrebbe supportato solo due versioni di iOS in base alla sua nuova politica.

Teams continuerà a funzionare sui dispositivi Apple

La notizia arriva mentre Microsoft cerca di continuare a rendere Teams più mobile-friendly, con più lavoratori che scelgono di effettuare chiamate dai propri dispositivi portatili mentre il lavoro ibrido continua a diventare più popolare. La società ha recentemente rivelato che i suoi utenti saranno in grado di accedere alle app per il suo servizio di videoconferenza nelle riunioni su dispositivi iOS e Android.

In precedenza, le app erano limitate solo agli utenti desktop di Microsoft Teams, il che significa che gli utenti possono ora partecipare alle riunioni quando sono fuori ufficio o in viaggio. La società ha anche rilasciato un aggiornamento per Teams per Android e iOS che consente alla piattaforma di leggere chat e post ad alta voce sul tuo dispositivo. La funzione Immersive Reader si applicherà solo al contenuto all’interno di Microsoft Teams e potrebbe persino consentire agli utenti di concentrarsi su una chat o un messaggio specifico, cosa che attualmente possono fare nella versione desktop di Teams.