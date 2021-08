C’è aria di cambiamento per quanto riguarda Instagram: vi abbiamo già parlato della possibilità in arrivo di mettere Mi Piace anche alle Storie, e proprio circa quest’ultime spunta un nuovo dettaglio interessante.

Per chi ha più di 10 mila follower o ha il profilo verificato, è infatti possibile aggiungere un link alle proprie Storie, che può essere raggiunto tramite swipe up: questa gesture si prepara ad essere rimossa dal social network. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram dirà addio allo swipe up nelle storie

Molti creator stanno ricevendo una notifica che li informa del fatto che dal 30 agosto non sarà più possibile includere un link tramite swipe up. C’è ovviamente una alternativa a tutto ciò: da un paio di mesi è in test una funzione che permette di aggiungere uno Sticker con un link nelle Storie, che prenderà dunque il posto della gesture in questione.

Rispetto allo swipe-up, l’adesivo ha due vantaggi. Il primo è quello della libertà creativa visto che sarà un elemento che si potrà piazzare dove si vuole nel layout delle Stories e con lo stile desiderato, proprio come un sondaggio o un qualsiasi altro sticker. Secondo: finalmente ci sarà un’interazione con i followers che potranno rispondere alla storia con link, mentre prima era impossibile.

L’adesivo sarà reso disponibile all’intera platea di Instagram? È difficile immaginare che il social network si priverà di questo controllo sui link pubblicati dai propri utenti, visto che è un buon argine per evitare un gran numero di tentativi di scam e disinformazione. Per il momento, dunque, sarà a disposizione solo di profili verificati o di quelli con numero sufficiente di follower. Almeno diecimila, anche se è un numero che non è mai stato confermato ufficialmente.