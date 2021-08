Iliad è sicuramente la migliore soluzione per tutti coloro che desiderano attivare un piano per la telefona mobile, con prezzi da risparmio. Il gestore francese ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti la tariffa Giga 120 anche in estate. Questa ricaricabile ha un costo di 9,99 euro e prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per internet.

Iliad, ancora niente app su iPhone e Android

Le offerte di Iliad continuano ad essere estremamente vantaggiose per gli utenti, nonostante il provider presenti però alcuni punti deboli non completamente risolti. Tra questi, ad esempio, non si può non citare la mancata presenza di un’app ufficiale.

Tutti gli utenti di Iliad, sia coloro che utilizzano uno smartphone di Android sia coloro che utilizzano un iPhone, non possono beneficiare di un’app nativa da scaricare sui vari negozi virtuali. Coloro che desiderano modificare le impostazioni del loro piano tariffario devono necessariamente collegarsi con il sito web ufficiale dell’operatore.

Nel corso di queste ultime settimane e già da inizio anno si sono moltiplicati i rumors che lasciavano pensare ad una disponibilità dell’app Iliad nel breve periodo. Purtroppo queste indiscrezioni non sono state confermate dalla realtà delle cose. Gli utenti, quindi, dovranno ancora confrontarsi con l’assenza di un’app sugli smartphone di ultima generazione.

Per gli abbonati che sono in possesso di smartphone Android c’è un’ulteriore brutta notizia. Se sino a qualche settimana fa su Google Play Store era possibile scaricare una serie di app parallele per la gestione dei profili Iliad, ora molte app sono state cancellate.