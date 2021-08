È uno dei videogame più attesi di sempre. Un titolo che ha fatto la fortuna di Microsoft su Xbox e PC. Finalmente Forza Horizon 5 è stato presentato in occasione del Gamescom 2021. Sono state annunciate per questo titolo tantissime novità e contenuti davvero mozzafiato. Scopriamo insieme la data di uscita e vediamo i 3 nuovissimi trailer del gameplay. Ci sarà davvero da divertirsi. Ecco tutti i dettagli.

Forza Horizon 5: quando uscirà il nuovo capitolo

Un annuncio che aspettavamo da tempo quello di Forza Horizon 5, ma ovviamente il team di sviluppo ha voluto attendere l’occasione del Gamescom 2021 per rivelare le ultimissime news di questo videogame.

E così siamo venuti a conoscenza, in primis, della data di uscita. Il gioco sarà disponibile al download o all’acquisto da martedì 9 novembre 2021. Ci sono ancora un paio di mesi abbondanti prima di poter mettere mano sul volante dei bolidi che faranno parte di questa nuova stagione.

📆Coming November 9th

🇲🇽The largest, most diverse map in #Forza Horizon history.

🎮Available on Xbox One, Series X|S, Win10 and Steam#PlayDayOne with @XboxGamePass Preorder now: https://t.co/dvzeRAiawK

Wishlist: https://t.co/jk7ZEojl5E — Forza Horizon (@ForzaHorizon) June 15, 2021

3 nuovi trailer mozzafiato

Perciò, bando alle ciance e vediamo subito tutte le novità che faranno di Forza Horizon 5 un videogame fantastico. Molto è stato rivelato attraverso 3 nuovissimi trailer davvero entusiasmanti. L’ambientazione messicana pare proprio aver colto nel segno e il ritmo di gioco, se nel precedente capitolo poteva alla lunga annoiare, sarà adrenalina pura.

Le stagioni continuano a dare carattere al gioco, ma questa volta in Forza Horizon 5 ci sarà un nuovo, importante e pericoloso protagonista. Si tratta del vulcano Gran Caldera, che condizionerà molto la mappa del gioco che, tra l’altro, promette essere alquanto ampia.

Ma non è tutto. Infatti in arrivo con Forza Horizon 5 ci sono tante nuove autovetture, tutte da guidare. Uno dei trailer ci mostra la Ford Bronco Badlands all’opera. Un mostro di potenza e velocità 4×4 capace di non fermarsi davanti a nessun ostacolo che il territorio messicano frappone fra il pilota e la vittoria.

Il realismo è alle stelle, garantendo un’esperienza di gioco ai massimi livelli. Fluido e dettagliato, l’ambiente circostante permette di immedesimarsi nel gameplay assicurando emozioni incredibili.

Il tutto è documentato da uno dei trailer ufficiali che in circa 8 minuti rende l’idea del gioco che ci attende. Forza Horizon 5, per ora, non appare scontato anzi, sembra regalare una grande aspettativa.

Insomma, pare proprio che non ci deluderà. Nell’attesa che il gioco sia disponibile, restiamo sintonizzati per ulteriori novità di Forza Horizon 5. Ci vediamo al prossimo aggiornamento. Intanto godetevi i fantastici trailer ufficiali.