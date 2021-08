La famiglia Fitbit si allarga e da oggi includerà un nuovo straordinario componente: stiamo parlando di Will Smith, che insieme al noto marchio di fitness tracker e smartwatch darà avvio ad un imperdibile format sulla piattaforma esclusiva Fitbit Premium.

Non una scelta casuale quella di coinvolgere proprio il celebre attore, nonché produttore e musicista: da anni impegnato nel diffondere messaggi positivi circa daily improvement e consapevolezza di sé, Will Smith rappresenta la figura migliore per incarnare il perfetto ambassador Fitbit.

I contenuti creati da Fitbit grazie al contributo di Will Smith consisteranno in sessioni video con Will e il suo team di trainer, e includeranno numerosi programmi di salute e benessere concentrati sugli aspetti fisici e mentali della forza. Saranno disponibili sulla piattaforma Fitbit Premium, per offrire ai membri sessioni di allenamento e rilassamento. Con una formula estremamente dinamica e variabile che include esercizi HIIT, allenamenti di forza, attività di yoga e anche meditazione.

Fitbit, il nuovo ambassador Will Smith accompagnerà gli utenti in un intenso percorso di miglioramento di sé

La prima sessione di questo incredibile viaggio sarà disponibile il 27 settembre, ed è stata pensata appositamente per dare nuova linfa alle giornate che dopo il periodo pandemico hanno spesso perso molti riferimenti in termini di abitudini e stili di vita. L’intento è costruirne di nuovi, al fine di migliorare non solo la forma fisica, ma anche il proprio benessere generale.

E’ per questo che i contenuti proposti potranno essere svolti quando e dove si preferisce, in qualsiasi momento della giornata. Si aggiungeranno al catalogo degli oltre 500 allenamenti e sessioni di rilassamento già disponibili per i membri Premium.

Durante questo viaggio, Fitbit sarà una presenza costante grazie all’impiego sapiente che Will Smith farà del suo nuovo Fitbit Charge 5 e degli strumenti per la salute olistica presenti sul dispositivo.

Fitbit Premium si occuperà della salute dei suoi membri a 360°

Non solo allenamenti e rilassamento. Su Fitbit Premium c’è anche spazio per gestione dello stress, miglioramento della qualità del sonno e qualche consiglio per una migliore alimentazione in generale.

Prossimamente sarà disponibile su Premium la funzione di Livello di Recupero Giornaliero. Si tratta di un algoritmo che impiega le metriche rilevate dal Fitbit relative al corpo di chi lo indossa (che includono sessioni di attività, variabilità del battito cardiaco e sonno recente) per offrire un’indicazione precisa sul proprio stato di recupero. Se non si è ancora pronti per fare nuovamente allenamento, Fitbit lo rileverà e consiglierà di concentrarsi sul recupero fisico.

Il meccanismo si basa su uno studio pubblicato su Sports Med che dimostra come sia possibile raggiungere risultati migliori sul lungo periodo ponderando adeguatamente i momenti di attività e recupero, anziché allenandosi senza sosta.

Il tutto sarà naturalmente integrato nel nuovo Fitbit Charge 5, che oltre agli strumenti relativi alla salute comprende anche tutte le funzioni smart di cui si ha bisogno quotidianamente. Insieme all’analisi delle performance e dei parametri vitali, Charge 5 integra le funzioni di pagamento contactless, ricezione di notifiche in associazione al proprio smartphone (con la possibilità esclusiva su Android di inviare risposte rapide), e la possibilità di scegliere fra oltre 20 quadranti diversi per personalizzare il dispositivo.