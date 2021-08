CUBOT: ora su Aliexpress, i nuovi smartphone Max 3 e KingKong 7 costano pochissimo

Sembra proprio che il brand Cubot abbia le idee chiare: questo ha deciso di lanciare due prodotti super validi, nonché lo smartphone Cubot Max 3 e il rugged King Kong 7. E, come se non bastasse, questi saranno disponibili su Aliexpress a prezzi stracciati. Quali sono invece le caratteristiche? Lo lasciamo scoprire a voi!

CUBOT: le caratteristiche di Cubot Max 3 e King Kong 7

Questi due prodotti Cubot sono ben diversi tra loro. Il Cubot Max 3 è perfetto per chi cerca grandi schermi, dotati per di più di una fotocamera ottimale, con il sensore principale da 48 MP ed una selfie camera da 16 MP. La batteria invece è da 5.000 mAh.

Tra le altre specifiche tecniche troviamo il chipset MediaTek Helio P22 assieme a 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna espandibile fino a 256 GB, mentre la batteria sarà da 5000 mAh. Il comparto fotocamera prevede tre sensori, di cui il principale da 48 MP e un secondo sensore macro da 5 MP. Anteriormente, invece, figura un sensore da 16 MP. Cubot MAX 3 ha poi un display da 6,95 pollici con risoluzione HD+ (1640 x 720 pixel) e bordi piuttosto sottili, escluso quello inferiore.

Cubot KingKong 7 è invece lo smartphone per gli amanti della fotografia un po’ distratti, non solo perché è molto resistente, certificato IP68/IP69K/MIL-STD-810G, ma anche per il suo display Full HD+ e soprattutto per la fotocamera principale da ben 64 MP, il sensore grandangolare da 16 MP, una macro 5 Mp ed fotocamera interna da 32 MP. Anche in questo caso la batteria non è un problema grazie al modulo da 5.000 mAh.

Dove trovare il Cubot King Kong 7 e il Max 3 a meno di 200 euro? Basterà andare su Aliexpress ai link qui di seguito: LINK KINGKONG 7 e LINK MAX 3. Per ottenere lo sconto è necessario applicare i Coupon del venditore che trovate nella pagina del prodotto. L’offerta è valida fino al 28 agosto 2021.