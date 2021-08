Il nuovo volantino Bennet fa davvero sognare gli utenti sempre alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare, tutti possono accedere ai migliori prodotti in circolazione, con scadenza fissata al 31 agosto, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita.

Come sempre accede in occasioni di questo tipo, è bene ricordare che gli acquisti possono essere completati solamente presso i vari negozi fisici in Italia, non online sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono sempre commercializzati con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, la quale può coprire eventuali difetti di fabbrica, ma non danni causati dagli utenti.

Bennet: come fare per risparmiare al massimo

Il prodotto maggiormente interessante dell’intera campagna promozionale, è chiaramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone unico nel suo genere, ancora di grande appeal per moltissimi consumatori sul territorio nazionale, nonostante sia in commercio da più di un anno. Il prezzo attuale si aggira attorno ai 599 euro, almeno per quanto riguarda la variante no brand, con annessa la suddetta garanzia.

Molto interessante è anche la promozione legata al Samsung Galaxy A32 5G, uno smartphone veramente unico nel proprio genere, il cui prezzo si aggira attorno ai 249 euro, e rappresenta il giusto compromesso per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Maggiori informazioni in merito al corrente volantino Bennet sono disponibili per tutti gli utenti direttamente nelle pagine che potete trovare indicate qui sotto nel dettaglio, ed inserite sottoforma di galleria fotografica.