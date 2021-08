Apple ha brevettato l’ennesima idea che potrebbe rendere i MacBook ancora più interessanti in futuro. Un documento emerso nei giorni scorsi aveva mostrato un dispositivo con tastiera dotata di tasto removibile in grado di fungere da mouse. Un ulteriore brevetto scovato nelle ultime ore descrive invece un MacBook con display doppio e una sezione dedicata alla ricarica del proprio iPhone.

Apple brevetta un MacBook con display doppio, tastiera virtuale e tante altre novità!

A rendere noto il brevetto registrato dal colosso di Cupertino è Patently Apple, il portale riporta quanto documentato da Apple circa l’idea di dar vita a un MacBook dotato di ben due display, uno dei quali touchscreen.

Il dispositivo brevettato da Apple potrebbe non essere destinato a prendere vita in tempi brevi e molto probabilmente l’idea sarà del tutto messa da parte dall’azienda ma ciò non impedisce di avanzare ipotesi circa quella che potrebbe essere la sorte dei MacBook.

Apple potrebbe avere intenzione di rivoluzionare i suoi dispositivi apportando delle modifiche particolarmente interessanti, tra queste l’inserimento di un display secondario touchscreen e di un’apposita sezione capace di fungere da caricabatteria per iPhone. L’azienda fa riferimento anche alla presenza di una tastiera virtuale che potrà essere personalizzata dall’utente in base all’utilizzo; e di sensori che introdurrebbero funzionalità che renderebbero l’utilizzo del dispositivo ancora più allettante.

Come già anticipato, la realizzazione del MacBook in questione potrebbe avvenire soltanto in futuro. Il brevetto, apparso per la prima volta diversi anni fa, è stato portato a termine in questi giorni e sembrerebbe essere ancora lontano dalla sua messa a punto.