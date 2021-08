Finalmente è uscito il nuovissimo ZTE Axon 30 5G. Tantissime le recensioni per un modello che forse non ha convito abbastanza. Tuttavia, in questo articolo ci concentreremo su una particolarità davvero simpatica. Questo smartphone è il primo che nasconde la fotocamera per i selfie. In pratica si trova sotto il display. Così si possono vedere le immagini in tutta la loro completezza senza avere il fastidioso notch che sembrava essere l’unica soluzione.

Una nuova generazione di telecamere sotto il display è in arrivo… Da non perdere: https://t.co/wmECK6x1eL pic.twitter.com/xIEQchdi4y — ZTE Italia (@ZTEItalia) July 27, 2021

ZTE: con l’Axon 30 5G addio al fastidioso notch

Bisogna ammetterlo, ZTE con il nuovo Axon 30 5G ha rivoluzionato il mondo degli schermi e della fotografia implementando una fotocamera nascosta sotto il display. Questa soluzione ha sicuramente eliminato il fastidioso notch, ma ha penalizzato la qualità dei selfie.

Infatti, secondo quanto dichiarato nelle recenti recensioni del ZTE Axon 30 5G, le foto realizzate con questo smartphone non sono particolarmente piacevoli agli occhi. La definizione, a detta dei più, è molto bassa così come la vividezza. Inoltre ciò che viene immortalato presenta un fastidioso contorno bianco.

Non piace quindi la fotocamera frontale del ZTE Axon 30 5G, tuttavia è stata apprezzata la soluzione di collocarla dietro il display, nascondendola. Questo gli ha permesso di raggiungere 400 ppi, la densità che possiede il resto dello schermo.

Tecnologia OLED con risoluzione Full HD+, il display dello ZTE Axon 30 è da 6,92 pollici di diagonale. Ottima la luminosità che si regola sapientemente in automatico. Il refresh rate, anch’esso in automatico, raggiunge i 120 Hz con una risposta al touch di 360 Hz.

Ovviamente la cosa speciale è la presenza della fotocamera frontale che, come dicevamo prima, si nasconde molto bene sotto le immagini. Non si nota, davvero. Solo quando lo schermo è completamente bianco si percepisce una lieve differenza di tonalità proprio nel punto dove è montata. Se la fotocamera in sé è stata bocciata, il display al contrario piace, e molto.

In conclusione possiamo dire che il nuovo ZTE Axon 30 5G in quanto a tecnologia display e fotocamera invisibile ci siamo, ma per la qualità dei selfie invece il risultato è deludente.