Il prossimo 15 settembre il noto produttore cinese Xiaomi terrà un evento piuttosto importante durante il quale annuncerà ufficialmente diversi prodotti. Tra questi, potrebbero essere presentati anche i nuovi Xiaomi Mi 11T e Xiaomi Mi 11T Pro, dei quali ora conosciamo anche i presunti prezzi di vendita per il mercato europeo.

Xiaomi Mi 11T e Xiaomi Mi 11T Pro: ecco i probabili prezzi per l’Europa

Il noto produttore cinese potrebbe presentare fra non molte settimane ben due nuovi smartphone appartenenti alla famiglia Mi 11. Come già accennato, si tratta dei prossimi Xiaomi Mi 11T e Xiaomi Mi 11T Pro. In queste ultime ore, i dispositivi in questione sono stati avvistati su alcuni store europei dove sono stati riportati i presunti prezzi di vendita.

Per quanto riguarda il primo modello, ovvero il Mi 11T, sarà distribuito in versioni con 8 GB e alternativamente 128 GB oppure 256 GB ad un prezzo rispettivamente di 746 euro e 778 euro, mentre le colorazioni disponibili saranno Moonlight White, Meteorite Gray e Celestial Blue. Il Mi 11T Pro, invece, sarà disponibile sempre con gli stessi tagli di memoria e nelle stesse colorazioni ad un prezzo ovviamente più alto, pari rispettivamente a 896 euro e 929 euro.

Vi ricordiamo che sia Xiaomi Mi 11T che Xiaomi Mi 11T Pro potranno vantare delle specifiche tecniche di fascia davvero alta. Sul fronte, ad esempio, spiccherà un ampio schermo con tecnologia OLED e con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, la versione standard avrà molto probabilmente il processore MediaTek Dimensity 1200, mentre la versione Pro vanterà la presenza del SoC Snapdragon 888.