I nuovi sconti racchiusi nel volantino Unieuro riescono a far letteralmente sognare gli utenti, portando alla luce promozioni incredibili, e prezzi sempre più bassi a cui potersi affidare, nell’ottica di riuscire a risparmiare, in primis sull’acquisto di un nuovo notebook.

Fino al 31 agosto, grazie alla promozione Back To School, tutti coloro che acquisteranno un nuovo notebook del valore di almeno 449 euro, e riconsegneranno il vecchio modello (una sorta di rottamazione), potranno ricevere un rimborso del valore massimo di 350 euro, inviato tramite bonifico bancario all’IBAN effettivamente indicato. All’interno della medesima campagna si trovano comunque tantissimi altri sconti interessanti, gli acquisti possono tranquillamente essere completati online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio, ma solo al superamento dei 49 euro di spesa.

Unieuro: questi sono gli sconti più interessanti

Osservando da vicino gli smartphone in promozione, notiamo comunque la presenza di alcune piccole chicche da non perdere assolutamente di vista, tra queste spiccano Apple iPhone 12 Pro a 1099 euro, passando anche per iPhone 11 disponibile a 659 euro, oppure i più economici Apple iPhone SE 2020 a soli 519 euro.

Volendo virare invece verso il mondo Android, non dimenticatevi di Samsung Galaxy S21 disponibile a 769 euro, Galaxy A52, Galaxy A12, Motorola Moto G30, Asus ZenFone 8, Wiko View 4 lite, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10S, Realme C21, Xiaomi Redmi 9T o anche Xiaomi redmi Note 9T 5G.

