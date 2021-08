Oggi dovrebbe essere il gran giorno per l’annuncio dei giochi PS4 e PS5 gratuiti che saranno disponibili per gli abbonati a PS Plus. Scopriamo insieme quando si potranno scaricare e i titoli che potranno essere scaricati gratuitamente dalla piattaforma. Un’opportunità davvero unica sempre più attesa con novità e trepidazione dagli utenti che da anni stazionano su PS Plus. Ecco tutti i dettagli ad oggi conosciuti.

PS Plus: ecco i giochi gratis di settembre

Purtroppo, rispetto alle “puntate precedenti” i leak che stanno anticipando la data di rilascio dei giochi gratis su PS Plus non sono stati abbastanza convincenti. Quindi, non ci sono previsioni serie in merito. Certo, questa notizia non farà piacere ai nostri amici appassionati che attendevano qualche scoop qui su Tecnoandroid.

Tuttavia un titolo ce l’abbiamo e pare potrebbe essere un ottimo candidato per uscire gratis su PS Plus. La notizia riguarda solo i possessori di PS5 e il titolo più discusso è F.I.S.T. Forged In Shadow Torch. Questo perché recentemente è stato presentato a un evento ufficiale Sony.

Da qui anche la data di rilascio dei videogame gratuiti su PS Plus, dato che questo titolo sarà disponibile solo dal 7 settembre. Quindi, se tutto dovesse andare coma da tradizione, tra l’annuncio atteso oggi intorno alle 17:00 e la disponibilità effettiva dei videogiochi al download, passeranno diversi giorni.

Comunque, almeno la data di distribuzione dei prossimi giochi gratuiti è stata confermata, quindi anche questo fa presumere fortemente che F.I.S.T. Forged In Shadow Torch sarà uno di questi titoli.

Per il resto non ci sono altre news, se non che dobbiamo pazientare ancora qualche ora prima che la nostra sete di conoscenza e curiosità sia saziata. Pensiamo fortemente che, una volta svelati i titoli, ne sarà valsa la pena. Nel frattempo vi ricordiamo che sono ancora disponibili i videogiochi PS Plus di luglio 2021.