Il nuovo volantino MediaWorld nasconde al proprio interno offerte veramente molto speciali, rappresenta la perfetta soluzione per riuscire ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

La spesa da MediaWorld è davvero ridotta ai minimi termini, anche sull’acquisto di smartphone di ultima generazione; la campagna promozionale descritta nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile sul sito ufficiale (con spedizione a pagamento presso il domicilio), come anche nei vari punti vendita fisici sparsi per l’intero territorio. Le scorte non dovrebbero risultare un problema, gli acquisti possono essere completati fino al 31 agosto 2021.

MediaWorld: il volantino con tutte le nuove offerte

All’interno del volantino MediaWorld scopriamo l’esistenza di alcune piccole chicche da non perdere di vista, in particolare legate ai prodotti di casa Apple. Gli utenti si ritrovano a poter accedere a Apple iPhone 12 al prezzo finale di 799 euro (nella variante da 128GB), in alternativa Apple iPhone 12 Pro a 1249 euro, oppure i più economici iPhone 11 a 629 euro o anche iPhone 12 Mini a 729 euro.

Volendo invece puntare verso uno smartphone con sistema operativo Android, il consiglio è di scegliere uno tra Oppo Find X3 Pro a 959 euro, passando anche per Oppo Find X3 Lite a 389 euro, Oppo A16 a 179 euro, oppure Xiaomi Mi 11 Lite a 279 euro, xiaomi Redmi Note 10S a 249 euro, per finire con i top Samsung Galaxy S21+ a 799 euro o Galaxy S21 Ultra 5G a 999 euro.

Per tutti i dettagli consigliamo l’apertura delle pagine sottostanti.