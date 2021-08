Maya e i tre guerrieri: su Netflix spunta una nuova serie animata, ecco il trailer

Per quanto riguarda il cast, ci saranno: Zoe Saldana, delle voci originali sarà composto da Gabriel Iglesias, Allen Maldonado, Stephanie Beatriz, Diego Luna, Gael García Bernal, Alfred Molina, Kate del Castillo, Danny Trejo, Cheech Marin, Rosie Perez, Queen Latifah, Wyclef Jean, Jorge R. Gutiérrez, Sandra Equihua, Isabela Merced, Chelsea Rendon, Joaquín Cosío, Carlos Alazraqui e Rita Moreno. Momentaneamente non c’è ancora una data d’uscita ufficiale, tuttavia l’arrivo sulla piattaforma è previsto per il prossimo autunno.