Gli utenti di Instagram dovranno prepararsi all’arrivo di aggiornamenti importanti, alcuni dei quali potrebbero non essere del tutto bene accolti. La piattaforma pensa all’introduzione di alcune novità e all’eliminazione di funzionalità già conosciute.

Nei prossimi giorni gli utenti dovranno dire addio allo Swipe Up in cambio di un nuovo adesivo per i link esterni. Alcune voci ritengono probabile anche l’arrivo dei Mi Piace alle Stories.

Instagram elimina lo swipe up ma arrivano i Mi piace alle Stories!

Lo Swipe up, funzionalità apprezzata dagli influencer e messa a disposizione di tutti gli utenti aventi un minimo di 10.000 follower, sarà eliminata tra soli pochi giorni. La piattaforma ha comunicato che, a partire dal 30 agosto, non sarà possibile inserire link esterni alle Stories tramite la nota funzione.

Instagram offrirà comunque la possibilità di sfruttare la nuova funzione “link”. Gli iscritti potranno cliccare sul nuovo tasto e inserire l’URL che desiderano condividere. Il link apparirà come uno degli adesivi già proposti da aggiungere alle Stories, sul quale gli utenti che visualizzeranno il contenuto potranno cliccare per consultare la pagina.

L’arrivo della novità potrebbe essere accompagnato da un’ulteriore funzione sulla quale Instagram sembra essere a lavoro. Secondo Alessandro Paluzzi, la piattaforma è attualmente impegnata nello sviluppo di una funzionalità che permetterà di mettere mi piace alle Stories. La novità potrebbe non essere introdotta in tempi brevi.

Instagram potrebbe anche accantonare l’idea e dedicarsi allo sviluppo di novità differenti. Il prossimo aggiornamento, oltre a dar modo di sfruttare la novità a cui si è fatto riferimento, potrà confermare o smentire l’arrivo dei Mi Piace.