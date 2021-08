Iliad rilancia la sua offerta commerciale nel corso dell’estate con una tariffa senza precedenti. Da alcune settimane a questa parte, gli utenti possono accedere alla tariffa Giga 120. Gli abbonati che scelgono questa promozione pagheranno un costo mensile di soli 9,99 euro con chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque più 120 Giga per la connessione internet.

Iliad, le reti 5G e due servizi gratis con la nuova tariffa

La tariffa Giga 120 rappresenta una soluzione unica nel suo genere per tutti coloro che desiderano un piano con costi da ribasso. Al tempo stesso, però, gli abbonati che scelgono questa ricaricabile avranno anche tre servizi a costo zero.

La prima novità per tutti i clienti di Iliad è quella delle chiamate senza limiti verso l’estero. I clienti potranno quindi comunicare in piena libertà con amici e parenti in giro per il mondo, senza vincoli ma soprattutto senza costi aggiuntivi rispetto al piano della ricaricabile. La lista delle nazioni compatibili con le telefonate gratuite prevede oltre 60 Stati in giro per il mondo.

Altro fattore rilevante della Giga 120 è la segreteria telefonica a costo zero. Il provider francese ha scelto una strategia diversa rispetto a quella di altri operatori. Se TIM, Vodafone e WindTre prevedono un costo extra per l’ascolto dei messaggi in segreteria, con Iliad non è prevista tale caratteristica.