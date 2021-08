Fumetti rari: chi l'avrebbe mai detto, i libri come Diabolik ora valgono una fortuna

Erano i libri “per passare il tempo”, quei libri che tieni nello scaffale a prendere polvere una volta letti, o al contrario, quei fascicoli che porti sempre con te tanto da rovinarne la copertina. Oggi alcuni fumetti rari hanno un valore esagerato e possono permetterci di guadagnare cifre impensabili. Una cosa è certa: non gettateli nella spazzatura.

Fumetti rari: i modelli più costosi e difficili da trovare in circolazione

Cominciamo questa guida ai fumetti rari dall’Audace, pubblicato tra il 1934 e il 1944 e che ad oggi può arrivare a valere 400 euro. Passiamo a Topolino, la cui prima versione lanciata nel 1949 può essere venduta anche a 2.500 euro.

È la volta di Zio Paperone. Per l’esattezza il numero 216 è l’ultimo pubblicato e il più raro, per questo costa 1.000 euro. Infine l’Uomo Ragno, pubblicato in varie versioni tra gli anni ’70 e gli ’80. Ogni pezzo uscito tra il ’90 e il ’93 vale più di 150 euro.