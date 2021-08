A partire dallo scorso 23 agosto 2021 i nuovi clienti di rete mobile e rete fissa Fastweb possono attivare la nuova offerta convergente denominata Fastweb Mobile Light, composta da minuti illimitati, 100 SMS e 50 Giga a 4,95 euro al mese.

Nel dettaglio, si tratta di un’offerta di rete mobile disponibile soltanto per attivazioni contestuali a una delle offerte di rete fissa, denominate Fastweb Casa e Fastweb Casa Light. Scopriamo insieme cosa propone.

Fastweb Mobile propone l’offerta Light a meno di 5 euro al mese

Per sottoscrivere la nuova offerta tariffaria insieme alla rete fissa è possibile recarsi presso i punti vendita fisici autorizzati dell’operatore, accedere al sito ufficiale di Fastweb, prenotare un ricontatto telefonico online o contattare il Servizio Commerciale 146. Nello specifico, Fastweb Mobile Light comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati fino in 5G, il tutto al costo di 4,95 euro al mese.

Inoltre, sono inclusi senza costi aggiuntivi la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio “Ti ho chiamato” e la verifica del credito residuo. Il prezzo della nuova SIM è pari a 10 euro, ma in caso di adesione online o tramite il Servizio Commerciale 146 risulta gratuito in promozione. Per la spedizione è richiesto invece un prezzo di 5 euro, applicato solo da canale telefonico o agenzia.

Inoltre, il cliente deve sostenere il costo relativo alla prima ricarica, che online o tramite Servizio Commerciale 146 è di 4,95 euro, ma negli altri canali di vendita risulta pari a 10 euro. Per attivare una nuova SIM a distanza, con Fastweb è prevista una procedura di video identificazione, da eseguire dopo aver ricevuto la SIM entro 7 giorni lavorativi dall’ordine. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.