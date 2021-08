Il Black Friday è già arrivato in alcuni negozi Euronics sparsi per il territorio nazionale, il risparmio è dietro l’angolo con prezzo sempre più bassi e prodotti scontatissimi, rispetto chiaramente al valore di listino, o comunque a quanto proposto presso le altre realtà del territorio.

Spendere poco con Euronics è semplicissimo, sopratutto con questa campagna promozionale, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti potranno essere completati solamente presso i negozi de La Via Lattea, sparsi per il territorio nazionale, non altrove in Italia o sul sito ufficiale. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nei punti vendita, ricordando comunque la possibilità di approfittare anche del pagamento rateizzato a tasso zero, al superamento dei 199 euro di spesa.

Ricevete tutti i migliori codici sconto Amazon direttamente sul vostro smartphone, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Euronics: ecco le nuove offerte speciali

Le nuove offerte del volantino Euronics toccano i migliori smartphone, anche di fascia medio-bassa, tra questi annoveriamo Oppo A54 a 189 euro, Xiaomi Mi 11 5G a 799 euro, Xiaomi Mi 11i 5G a 599 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 379 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 289 euro, Xiaomi Redmi 9T a 169 euro, Oppo Find X3 Lite a 389 euro, Oppo A94 a 299 euro, Realme 8 5G a 229 euro, Realme C21 a 139 euro, Motorola E6i a 99 euro o TCL 20SE a 129 euro.

Volendo invece puntare verso i top di gamma, non scordatevi dell’incredibile Samsung Galaxy S21 a 779 euro, o anche Galaxy S21+ a 929 euro, i due più importanti smartphone del brand coreano per il 2021.

Per approfondire la conoscenza del volantino Euronics, andate quanto prima nelle pagine sottostanti.