Esselunga spaventa letteralmente Unieuro con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, al suo interno si possono trovare innumerevoli sconti interessanti, tutti applicati su prodotti che attirano indiscutibilmente l’attenzione degli utenti.

La soluzione che andremo a discutere nel nostro articolo, è disponibile pressoché ovunque in Italia, ma come al solito non sul sito ufficiale dell’azienda. A tutti gli effetti sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, non altrove o online. Il prodotto, trattandosi della solita offerta tech, viene commercializzato con garanzia della durata di 24 mesi, ed è disponibile no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore.

Ricevete i codici sconto Amazon direttamente sul vostro smartphone, grazie al nostro canale Telegram interamente dedicato.

Esselunga: il volantino che nessuno si aspettava

All’interno del volantino esselunga è possibile trovare uno smartphone appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, stiamo parlando del Vivo Y11s, un prodotto veramente economico, e disponibile all’acquisto a 119 euro (alle condizioni indicate in precedenza).

Scorrendo la scheda tecnica ne possiamo scoprire anche le qualità generali, infatti parliamo di un prodotto con batteria da 5000mAh, ben 3 fotocamere integrate nella parte posteriore, un sensore anteriore da 12 megapixel, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, un processore ocota-core, ed un ampio display da 6 pollici e passa di diagonale. Il plus è proprio l’autonomia, elemento che contraddistingue un dispositivo generalmente mediocre, in termini prestazionali.

Per conoscerlo da vicino, prima di decidere di recarsi in negozio per completare l’acquisto, potete affidarvi al sito ufficiale di Esselunga, troverete tutti i dettagli.