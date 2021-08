Ultimi giorni di validità per un volantino Carrefour davvero da pazzi, gli utenti possono fare i conti con un risparmio assolutamente degno di nota, grazie alla presenza di importanti riduzioni di prezzo, applicate direttamente sui migliori prodotti.

Spendere poco con Carrefour è decisamente più semplice del previsto, grazie alla corrente campagna promozionale basterà recarsi in uno dei tantissimi punti vendita sul territorio, per godere ugualmente di prezzi bassi e garantirsi un risparmio senza precedenti. I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione completamente no brand.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un apposito canale Telegram, iscrivetevi qui per maggiori informazioni.

Carrefour: il volantino del momento

All’interno del volantino Carrefour non troviamo veri e propri top di gamma della telefonia mobile, ma più che altro smartphone appartenenti alla fascia inferiore ai 400 euro, i quali comunque sono in grado di garantire prestazioni complessivamente elevate. I modelli da non perdere di vista sono Xiaomi Redmi Note 9T e Redmi Note 10 Pro, Samsung Galaxy A12, Alcatel 1SE 2020, TCL 20L o Samsung Galaxy A12.

Ogni dispositivo tra quelli elencati, viene commercializzato con garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei medesimi punti vendita, oltre all’essere completamente sbrandizzato. Questa condizione è fondamentale per garantirsi aggiornamenti sempre tempestivi, a differenza di quanto accade tramite i vari operatori telefonici.

Se volete conoscere da vicino la campagna promozionale di Carrefour, consigliamo di aprire le pagine che potete trovare elencate qui sotto nell’articolo, ed inserite come galleria fotografica (apritele per visualizzarle in alta definizione).