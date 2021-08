Anche il mondo dello shopping online non è esente da situazioni spiacevoli come prodotti venduti che poi vengono richiamati dal mercato perché in qualche modo pericolosi per la salute. È questo il recente caso che ha coinvolto anche Amazon. Diversi clienti infatti sono stati raggiunti da un alert che li avvertiva per un prodotto ritirato perché pericoloso. Ecco di cosa si tratta e come richiedere il rimborso.

Amazon ritira Vitamina D3 1000 UI prodotta da Nutravita

Da giorni Amazon sta contattando capillarmente alcuni suoi clienti che hanno acquistato un prodotto da poco ritirato perché considerato non idoneo alla vendita. La Direzione Dipartimentale Francese per la Protezione delle Popolazioni (DDPP) ha avvertito il colosso dello streaming.

In pratica, ha pubblicato una notifica di richiamo per un prodotto che “può contenere ingredienti superiori al livello consentito“. In vendita su Amazon – ora già bannato dallo store – è la Vitamina D3 1000 IU – 365 Gel Capsula – Fornitura per un anno – Integratore in pillole di Vitamina D Colecalciferolo. Mantiene sani ossa, denti e articolazioni muscolari.

Ecco l’avviso diramato da Amazon in merito a questo prodotto ritirato:

“Se hai ricevuto il prodotto di cui sopra, ti invitiamo a non consumarlo e a smaltirlo. Inoltre, se hai consumato il prodotto e hai avuto degli effetti collaterali, ti invitiamo a rivolgerti al tuo medico. Invece, se hai comprato questo prodotto per qualcun altro, inoltra questa comunicazione per informarlo“.

Come ricevere il rimborso

Ottenere il rimborso è semplice e automatico. Non è necessario fare alcuna richiesta. Amazon penserà a tutto provvedendo all’accredito dell’importo direttamente sul metodo di pagamento registrato nell’account personale.

Vi ricordiamo che per vedere sul proprio conto il rimborso effettivo dovranno passare da 5 a 7 giorni lavorativi dall’emissione. La cosa importante è non utilizzare il prodotto. Qualora lo avete già consumato presentando effetti avversi, recatevi dal vostro medico e mostrate la foto qui sotto riportata. Tramite il registro dei prodotti a livello europeo saprà risalire ai componenti e agire al meglio per risolvere la situazione.