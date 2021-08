Wind Tre è uno degli operatori di telefonia tramite i quali è possibile ottenere dei piani tariffari e delle offerte particolarmente convenienti senza dover rinunciare alla qualità. Le sue offerte sono in grado di proporre delle quantità molto alte di minuti, SMS e Giga di traffico dati e ogni mese, grazie alla modalità Easy Pay, non sarà necessario ricaricare la SIM per affrontare le spese di rinnovo o gli eventuali costi previsti.

Convenienza, comodità e qualità sono i vantaggi offerti anche ai clienti più giovani, i quali anche questo mese hanno la possibilità di attivare la Wind Tre Young + 5G con Easy Pay a un costo di 14,99 euro al mese e ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

Giga illimitati per tutte le App musica, social, chat, e-learning

Wind Tre Young + 5G con Easy Pay: attivazione e costi per i nuovi clienti del gestore!

L’attivazione della Wind Tre Young + 5G con Easy Pay può essere richiesta esclusivamente dai clienti aventi età massima 30 anni, i quali possono utilizzare il sito ufficiale http://www.windtre.it per prenotare la tariffa e poi recarsi in uno dei punti vendita del gestore. Nei negozi Wind Tre sarà possibile acquistare la nuova SIM a un costo di soli 10,00 euro e portare a termine l’attivazione dell’offerta.

Il costo di rinnovo sarà di 14,99 euro al mese e dovrà essere affrontato tramite una delle modalità di pagamento suggerite dall’operatore tra carta di credito, conto corrente o carta conto.