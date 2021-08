Gli sconti attivati da Unieuro sono davvero molto più interessanti del previsto, infatti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una lunghissima serie di prezzi molto bassi, tramite i quali risulta semplice spendere poco e godere di prodotti di ottima qualità generale.

Il volantino attuale, lo ricordiamo, risulta essere attivo pressoché ovunque in Italia, con possibilità di accesso sia in negozio, senza distinzioni o limitazioni territoriali, che direttamente online sul sito ufficiale. In questo caso è prevista la spedizione gratuita per tutti gli ordini del valore superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica.

Per avere invece i codici sconto Amazon completamente gratis direttamente sul vostro smartphone, ricordatevi di iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Unieuro: il nuovo volantino con tantissimi sconti

Il nuovo volantino Unieuro parte dalla fascia alta della telefonia mobile, ed abbraccia soluzioni del calibro di samsung Galaxy S21 e Apple iPhone 12 Mini, due smartphone tanto simili quanto diversi tra loro, in vendita entrambi ad un prezzo di soli 729 euro, una cifra complessivamente di tutto rispetto per la qualità generale effettivamente offerta.

Volendo invece acquistare una sorta di “via di mezzo”, sarà possibile mettere le mani direttamente sull’Oppo Find X3 Neo, l’ottimo smartphone dell’azienda orientale, da poco lanciato sul mercato ed acquistabile a 659 euro. Scendendo infine verso i più economici, ecco arrivare i vari Xiaomi Mi 10T Lite, Realme 8 Pro, Realme 8, Xiaomi Redmi 9C o anche Vivo Y70, tutti disponibili a meno di 400 euro.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Unieuro, dovete scorrere l’articolo poco sotto ed aprire la galleria fotografica.