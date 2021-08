La notizia che ha davvero fatto scalpore in questi giorni è quella concernente un vero e proprio blackout in tutto il mondo. Infatti, a quanto pare, potrebbe accadere una vera e propria tempesta solare che andrebbe a causare ciò che abbiamo detto poc’anzi. Le conseguenze potrebbero essere molto negative, e una di questa è quella di non poter più utilizzare uno strumento estremamente importante come internet che oggi è diffuso in tutto il mondo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Tempesta solare: conseguenze davvero gravi in vista

Diversi ricercatori spaziali hanno detto che la meteorologia spaziale è strettamente collegata al campo magnetico del Sole e questo significa che nel momento in cui si verificano queste tempeste solari, si vanno ad attivare delle macchie solari tramite dei flussi di particelle che provengono direttamente dal Sole. Inoltre, durante questa serie di eventi, si vanno ad aggiungere anche le tempeste geomagnetiche. Attualmente la causa delle tempeste solari è sconosciuta, ma si sta continuando a studiare a riguardo.

Infatti, i ricercatori dell’Università di Sidney e un gruppo di scienziati esperti degli Stati Uniti sono riusciti ad elaborare un nuovo modello per prevedere il tempo solare. Questo strumento potrà essere utile per tenere traccia delle rotazioni intorno al Sole e riuscire a prevedere in futuro una possibile tempesta solare per riuscire a capire se sarà in grado o meno di colpire il nostro pianeta.

Come affermato anche dal dott. Geoffrey “Non sappiamo molto dell’interno del sole, ma è importante saperne di più per comprendere il sistema solare, che può avere un impatto diretto sulla Terra”. Quindi, la scoperta potrebbe essere epocale, ma ci sarà comunque bisogno di aspettare del tempo utile per testarla.