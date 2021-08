Quando si parla di telefonia e dei gestori, l’attenzione degli utenti è sempre altissima, tra possibili vantaggi, nuove promozioni ma anche aumenti e costi da sostenere: per quanto riguarda Vodafone, una recente notizia che ha fatto discutere riguarda una promo ricaricabile che dovrebbe subire degli aumenti.

Sembra che Vodafone stia dando seguito a una serie di rimodulazioni, e nello specifico un cambio di lista avrebbe influito, ovvero cosa c’entra i costi della ricaricabile Special 50 Giga.

Si tratta di una promozione molto conosciuta e diffusa, quindi popolare, ma in particolare la notizia riportata riguarda gli iscritti che si sono attivati ​​nei mesi precedenti.

I clienti con questa ricaricabile hanno dei costi extra da sostenere, cioè 2 euro in più. Nello specifico, chi ha pagato 7,99 euro ora pagherà 9,99, mentre chi ha pagato fino ad oggi 6,99 euro d’ora in poi pagherà 8,99.

Una tendenza comune

Inoltre, sembra che al netto degli aumenti di prezzo, non vi siano aumenti per quanto riguarda le soglie di consumo. Per gli utenti, quindi, dovrebbe prevalere il pacchetto standard in esso contenuto: chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 gigabyte destinati a Internet e alla navigazione web online.

Questa novità coinvolge i vecchi abbonati, mentre per quanto riguarda i nuovi utenti e tutti coloro che hanno scelto altre offerte ricaricabili dello stesso operatore, Vodafone si sarebbe assicurata la garanzia di un costo bloccato per almeno i primi sei mesi dall’attivazione.

La situazione sembra essere praticamente uguale a quella di altre gestori, come WindTre, Tim, Fastweb, che periodicamente programmano delle rimodulazioni che mirano a rialzare i costi e modificare le condizioni commerciali unilaterali di contratti ricaricabili.

Nonostante questa pratica però, ci sono molte società che regalano bonus e GIGA aggiuntivi per far fronte all’aumento del prezzo improvviso, riscontrando pareri positivi dagli utenti.