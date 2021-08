Una delle piaghe del mondo web è senza alcun dubbio il phishing, effettivamente a chi non è mai successo di incappare in una mail fasulla che vi chiede di resettare le vostre credenziali di accesso ad una qualunque piattaforma per poi rubarvele ? Probabilmente ad una buona fetta di noi è capitato è forse qualcuno ci è anche rimasto imbrogliato.

Spesso il phishing prende corpo in mail o SMS spacciati per comunicazioni importanti al fine di attirare l’attenzione del lettore e abbassarne la guardia sfruttandone la preoccupazione, in tal modo lo si porta a fare quello che sta scritto facendogli dunque perdere i propri dati con conseguente fastidiose o addirittura pericolose.

Evitare di cadere vittima di queste mail è dunque importante onde evitare di perdere i propri dati, da ciò passa dunque il saperle riconoscere a dovere, eccovi alcune linee guida.

Attenzione e occhio scettico