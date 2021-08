Le ultime settimane di Agosto restano sempre un periodo molto conveniente per gli utenti che desiderano modificare le loro promozioni di telefonia mobile. Anche in questi giorni, TIM, Vodafone, Iliad e WindTre assicurano a tutti i loro clienti le migliori offerte con tanti Giga e con costi imbattibili.

Operatori, le migliori offerte di TIM, Vodafone, Iliad, WindTre ad Agosto

In primo luogo, TIM garantisce a tutti i clienti la possibilità di attivare la promozione TIM Gold Pro. Gli abbonati che scelgono queste tariffe avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque ed anche 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il costo di rinnovo della tariffa sarà di 7,99 euro al mese.

In alternativa a questa proposta, gli utenti potranno scegliere la tariffa di Vodafone. Nella battaglia degli operatori, il provider inglese risponde con la promozione Special 100 Giga. Gli abbonati che attivano questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e connessione con 100 Giga per internet. Il costo è di 9,99 euro.

A questi operatori si aggiunge anche la confermata promozione di Iliad. Il gestore francese prevede ancora a listino la sua Giga 120. Il pacchetto per i clienti è confermato in consumi senza limiti per chiamate ed SMS, 120 Giga per internet con velocità 5G. Per tutti i nuovi utenti, il prezzo mensile è fissato a 9,99 euro.

Tra gli operatori principali, la promozione che chiude il cerchio è la WindTre Star+. Nel ticket di questa ricaricabile sono previsti 70 Giga per internet, chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque. Il prezzo sarà di 7,99 euro al mese.